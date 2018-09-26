وقال المصدر إن الصغير، المسمى أرناف فارما، كان رفقة والديه على متن الطائرة، مشيرا إلى أنه عانى من مشاكل في التنفس في حدود الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم.

وتم إعلان وفاة الرضيع عند وصول الطائرة إلى مطار راجيف غاندي ونقله إلى مركز أبولو الطبي.

وذكرت "الميرور" أن الطفل ولد في ولاية نيو جيرسي ويحمل جواز سفر أميركيا، مضيفة "لكن والده، أنيل فارما، ينحدر من الهند".

وتابعت أن العائلة كانت تقضي عطلة في الدوحة من أجل زيارة الأقارب.

ونشرت قناة "نيو دلهي" الهندية، على موقعها، صورة الطفل، قائلة إن الرضيع توفي خلال الرحلة SR-500 على متن الخطوط القطرية.