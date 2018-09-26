وكان ترامب يقول: " في أقل من عامين حققت إدارتي أكثر مما حققته أي إدارة أميركية أخرى في تاريخ الولايات المتحدة"، فقاطعه صوت ضحك.

ورد الرئيس الأميركي بالابتسام وقال "هذا صحيح"، مؤكدا كلامه عن إنجازات إدارته، وأتبع ذلك صوت ضحك عال في القاعة التي استضافت اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف ترامب مبتسما: "لم أتوقع ردة الفعل تلك، ولكن لا مشكلة" في إشارة إلى ضحك المستمعين.

وتابع ترامب خطابة داعيا إلى ممارسة ضغوط كثيفة على ايران، وقدّم دفاعا قوياً عن طروحاته وخصوصا حق بلاده في التصرف بشكل منفرد، فيما يتعلق بسياسات الهجرة.