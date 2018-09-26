وقفز نجم سلسلة أفلام "الرجال ذوو السترات السوداء" (مين إنبلاك) من الطائرة وتأرجح عبر ممر ضيق مليء بالصخور المدببة في حدث بث مباشرة على موقع يوتيوب.

وصفت القفزة المزمعة بقفزة "في قلب غراند كانيون" أو الأخدود العظيم هو أخدود بالغ العمق والاتساع.

وبعد أن هبط على الأرض وصف الممثل التجربة بأنها "مثيرة". وأضاف "لن يكون هناك شيء مخيف بهذا القدر. الأمر يتحول منالرعب المطلق إلى الإثارة والبهجة".

وفي مقطع مصور على يوتيوب تم نشره في وقت سابق من هذا الشهر، استدعى سميث زيارته ل"غراند كانيون" عندما كان طفلا، ولكنه كان مرعوبا من المشي إلى الحافة.

ومن خلال الحدث تم جمع أموال لأعمال خيرية من خلال يانصيب عبر الإنترنت للحصول على فرصة لمشاهدة القفزة.