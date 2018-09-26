ويقع المطار الجديد الذي حمل اسم " باغيونغ" في ولاية سيكيم الجبلية الوعرة شمال شرقي الهند، وهو أول مطار يفتتح في هذه الولاية، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء.

وقضت فرق عمل إنشاء المطار 9 سنوات متواصلة من أجل تشييده، في ظل سقوط أمطار موسمية شديدة وحدوث انهيارات أرضية، علاوة على نشاط زلزالي أعاق العمل مرات عدة.

وتبلغ مساحة المطار "النحيل" نحو 1000 فدان، أسفل جبل في منطقة الهمالايا، وجرى بناء جدار استنادي بعمق 80 مترا، لتأمين الحماية له.

وبسبب ضيق المساحة، التي أقيم عليها المطار، فإن صالته الوحيدة لن تكون قادرة على استيعاب أكثر من 1000 مسافر في حدها الأقصى.

وجرى تدشين المطار رسميا الأسبوع الماضي بحضور رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على أن تبدأ أولى الرحلات الأسبوع المقبل مع إقلاع أول طائرة باتجاه كولكاتا.

وقال المصور راجيف سريفاستافا، الذي كان من أوائل الذين شاهدوا المطار قبل افتتاحه أمام الجمهور إنه "أعجوبة هندسية".