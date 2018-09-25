وكان أمين الذي ولد عام 1935، أستاذا للاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة وهو ابن الأديب أحمد أمين.

وللمفكر الاقتصادي والاجتماعي الراحل أكثر من 30 كتابا منها (ماذا حدث للمصريين؟..تطور المجتمع المصري في نصف قرن 1945-1995) و(محنة الاقتصاد والثقافة في مصر) و(الدولة الرخوة في مصر) و(التنوير الزائف) و(العولمة والتنمية العربية) و(المثقفون العرب وإسرائيل) و(شخصيات لها تاريخ).

وكان الراحل مهموما بقضايا العدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي، الذي لا يقل أهمية في رأيه عن الاستقلال السياسي.

وفي عام 2017، فاز أمين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب بمجال الدراسات الاقتصادية.