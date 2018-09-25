وبدا في الفيديو الذي التقط من طائرة، حوت من نوع "بيلوغا" وهو يظهر فوق سطح الماء قبل أن يعود إليها مجددا.

وقال عالم البيئة، دافي أندروس، الذي كان أول نشر فيديو للحيوان الضخم إنه رصد الحيوان في منطقة "كولهاوس فورت" في مقاطعة إسكس القريبة من لندن.

وأضاف أنه عادة ما يتم رصد حيتان البيلوغا قرب سواحل اسكتلندا، لأنها الأقرب إلى موطنها الأصلي.

والحوت الأبيض حيوان بحري ضخم نوعا ما، إذ يصل طوله إلى 6 أمتار ويبلغ وزنه نحو طنين.

وقال مسؤولون بريطانيون إنها يحققون في تقارير وجود الحوت في نهر التيمز، وطالبوا الجمهور بعدم الاقتراب من المناطق، التي رصد فيها الحوت، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".

وذكرت جماعة رعاية الحيوان "رسبكا"، أنها "تعمل مع وكالات أخرى لمراقبة الوضع".، مضيفة أنها مستعدة لتقديم المساعدة للحوت إذا طلبت وكالات أخرى ذلك.

ويمر نهر التيمز، أحد أطول الأنهار في إنجلترا، بالعديد من المدن والبلدات الرئيسية، بما في ذلك لندن وأكسفورد وويندسور.