وكتبت الرابطة على صفحتها بموقع تويتر "ينعي مجلس إدارة الرابطة وفاة الأديب الكبير إسماعيل فهد إسماعيل الذي وافته المنية اليوم .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولد إسماعيل في البصرة بالعراق عام 1940، وتلقى تعليمه في الكويت والعراق. حصل على البكالوريوس في الأدب والنقد من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت.

بدأ بكتابة القصص القصيرة في مجلة الرائد الكويتية عام 1963 التي جمعها لاحقا في مجموعة قصصية بعنوان (البقعة الداكنة) صدرت عام 1965 عن مكتبة النهضة في بغداد.

أصدر روايته الأولى (كانت السماء زرقاء) عام 1970 التي حققت صدى واسعا على المستوى العربي، وتوالت بعدها الروايات، ومنها (الضفاف الأخرى) و(الطيور والأصدقاء) و(خطوة في الحلم) و(دوائر الاستحالة) و(ذاكرة الحضور) و(إحداثيات زمن العزلة) و(السبيليات).

تحولت الكثير من أعماله إلى مسرحيات كما كانت له دراسات نقدية هامة منها (القصة العربية في الكويت) و(الفعل الدرامي ونقيضه) و(الكلمة-الفعل في مسرح سعد الله ونوس) و(شعر في الهواء الطلق).

حصل على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية في الرواية عام 1989، وجائزة الدولة في مجال الدراسات النقدية عام 2002، وجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في دورتها الرابعة عشرة2014/2015.