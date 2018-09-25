وذكرت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، أن أمطارا غزيرة سقطت خلال فترة وجيزة على ولاية هيماغل برديش الجبلية، الأمر الذي تسبب في رفع منسوب نهر في المنطقة إلى مستويات خطيرة.

وتظهر اللقطات مياه الفيضانات وقد شكلت نهرا سريع الجريان، وهي تدفع بالحافلة السياحية، وكأنها لعبة صغيرة، في مشهد يعكس قوة هذه الفيضانات.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحافلة كانت مركونة حينما باغتتها مياه الفيضانات، الأحد، ولحسن الحظ لم يكن أحد على متنها، مشيرة إلى أن السكان حذروا موظفي الحافلة من خطورة الفيضانات المفاجئة.

وفي السياق ذاته، ذكر حاكم الولاية أنه جرى إنقاذ 19 شخصا علقوا في الولاية، التي تعرضت 10 مقاطعات فيها لسقوط أمطار غزيرة، الذي تسبب في انهيارات أرضية وفيضانات شديدة.

وتتسبب الأمطار الموسمية في الهند في إحداث فيضانات وما يتبعها من تفشي الأمراض، وتفشل الكثير من الإدارات المحلية في التغلب على التحديات، التي تفرضها هذه الظواهر الطبيعية.

وتشكل الأمطار الموسمية نحو 70 بالمئة من الأمطار السنوية في الهند، وهي رغم الخسائر التي تحدثها، تشكل شريان الحياة للدولة التي يبلغ اقتصادها تريليوني دولار.