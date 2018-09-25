وأظهرت لقطات فيديو أن الثور الهائج، الذي كان قرناه مشتعلين خلال احتفالات "تورو إمبولادو" في البلدة، مندفعا في شوارع البلدة واقترب من الرجل السبعيني ونطحه بقوة، فارتطم رأس الرجل بالحواجز الحديدية وسقط أرضا.

وبعد نقل الرجل روخيلو رودريغو، البالغ من العرم 71 عاما، إلى المستشفى بوقت قصير أعلن عن وفاته.

وكان رودريغو واحد من حشد جماهيري كبير من المحليين والسواح الذين اصطفوا على جانبي شوارع البلدة لمتابعة الاحتفال التقليدي للثيران ذات القرون المشتعلة، حيث يتم وضع مشاعل على قرني الثور ثم تضرم فيها النار قبل أن يطلق في الشوارع، لينتهي بها الأمر في حلبة مصارعة الثيران.

ويبدو أن الرجل علق بين الحاجز الحديدي والثور، ولم يكن بمقدوره الهرب خلف الحاجز فعاجله الثور بنطحة حطمت جمجمته، كما لوحظ اشتعال ملابسه لبعض الوقت.

وبعد الحادث ألغيت بعض الأنشطة الاحتفالية ذات العلاقة، رغم أن باقي الأنشطة تمت بسلام بحسب المجلس البلدي.