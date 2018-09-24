وأوضح العلماء أن الشخص لا يحتاج أكثر من "ثلث ثانية" للشعور بالانجذاب لشخص آخر، إذ أن الإنسان يحدد جنس شخص ما في غضون 244 ميلي ثانية، ليصدر بعد 59 ميلي ثانية حكما على جاذبيته.

وللتوصل إلى هذه النتيجة، قام فريق من علماء النفس بقيادة البروفيسور كلاوس كريستيان كربون من جامعة بامبرغ، بمراقبة نشاط دماغ 25 جامعيا عند مشاهدتهم لـ100 صورة، وتسجيل جنسهم، وفيما إذا كانوا جذابين.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن البروفيسور كلاوس قوله: "إن السرعة التي يتم بها إجراء التقييمات بعد تحديد جنس أحد الأشخاص، تشير إلى أن الأفراد يسترشدون بقوة بـ(القوالب النمطية الجنسية) لما يعتبر جذابا".



وتابع: "قد يكون ذلك غير عادل، إلا أن جاذبية الوجه هي المفتاح في حياتنا اليومية. ينظر إلى البالغين الجذابين على أنهم أكثر ذكاء، ويبدي الأفراد الذين يتمتعون بجاذبية جسدية رضا أعلى عن حياتهم وسعادتهم".