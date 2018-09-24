وأوضحت كوندا، البالغة من العمر 43 عاما، في حسابها على موقع إنستغرام أنها كانت مؤخرا في مطار سيدني فواجهت مشكلة في تسجيل الأمتعة على متن رحلة لشركة "كانتاس".

وأرادت النجمة الهندية أن تحمل حقيبة نصف فارغة إلى الطائرة ضمن "متاع اليد" لكن موظفة من طاقم الرحلة قالت إن حجم الحقيبة يتجاوز الحد المسموح به.

ونشرت كوندا صورة وتساءلت " هل تعتقدون أن حجم هذه الحقيبة كبير فعلا"، وفق ما نقل موقع هندوستان".

ودعت شركة الطيران إلى حث طاقمها على أن يقدم المساعدة للمسافرين، ولا يفاضل بينهم اعتمادا على لون البشرة في إشارة إلى السلوك "العنصري".

وتقول الممثلة إنها اضطرت في نهاية المطاف إلى إيداع الحقيبة بين أمتعة الحجم الكبير، وأصرت على أن هذا التقدير المغلوط له بواعث عنصرية صرفة.

وفي المقابل اعتبر معلقون أن الممثلة اعتقدت أن شهرتها ستمنحها امتيازا في المطار الأسترالي لكن طاقم الرحلة الجوية التزم بالمعايير الصارمة.