وتهدف الحملة إلى زيادة وعي النساء بمخاطر سرطان الثدي عن طريق الفحص الذاتي لمنطقة الصدر، للتأكد من عدم وجود كتل في الثديين.

وأوضحت سيرنيا ويليامز، البالغة من العمر 36 أن المقطع الغنائي المصور الخاص بها في الحملة سيصدر قريبا، وتظهر فيها نصف عارية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن المذيعة ليزا ويلكنسون التي أجرت لقاء مع نجمة السمراء قولها: "عندما ترون الأغنية بأكلمها.. ستجدون أن سيرينا وليامز يمكن أن تغني مثل ملاك".

تجدر الإشارة إلى أن حملة "أنا ألمس جسدي" انطلقت عام 2014 تكريما للمغنية الأسترالية المعروفة Chrissy Amphlett التي توفيت جراء مرض سرطان الثدي قبل عام من إطلاق الحملة.