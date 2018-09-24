ونشرت الشركة المنظمة للرحلة فيديو، يظهر أن القارب علق فوق ظهر تمساح أميركي عملاق (قاطور).

وبعد لحظات من تعثر القارب ذي القاع الزجاجي الشفاف، حاول الركاب تحريكه برفق لتحريره مما علق به، لكنهم اكتشفوا الحقيقة المرعبة حيث ظهرت رأس الحيوان الزاحف أسفله.

وقالت الشركة: "لم يكن هناك وقت لفعل أي شيء باستثناء الانتظار عندما ظهر القاطور".

إلا أن ركاب القارب كانوا محظوظين ونجوا من الحيوان المفترس، الذي حمل الـ"كانوي" للحظات على ظهره ثم ذهب بعيدا.

يشار إلى أن التمساح الذي يعيش جنوب شرقي الولايات المتحدة، قد يصل طول البالغ منه إلى نحو 5 أمتار، فيما يبلغ وزنه أحيانا حوالي نصف طن.