ونجا الرجل من موت محقق بعد أن وجده عدد من المارة وهو داخل السيارة في وضعية الجلوس، رغم انقلاب السيارة على أحد جوانبها وتهشم زجاجها، بحسب صحيفة "حرييت" التركية.

وفقد السائق السيطرة على سيارته في منطقة أفجيلار في 22 سبتمبر الجاري، وانحرفت السيارة عن مسارها بعد أن حطمت الحواجز على أحد جوانب الطريق.

ونجح رجال الدفاع المدني في إخراج الرجل من السيارة، دون أن يتعرض لإصابات خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية.

وأثارت الوضعية التي استقر عليها الرجل داخل السيارة بعد الحادث دهشة المارة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حاولوا فهم كيف انتهى به المطاف جالسا بهذه الطريقة.