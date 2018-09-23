وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن الذكرى الثامنة والثمانين للمملكة العربية السعودية "مناسبة نستذكر فيها ما قام به مؤسس بلادنا وباني نهضتها الملك عبدالعزيز"، منوهًا بما تشهده المملكة من نمو وازدهار تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتشهد العاصمة الرياض، ضمن ‏روزنامة اليوم الوطني السعودي الـ88، ‏مجموعة استثنائية وضخمة من الفعاليات المميّزة، لمواكبة هذه الذكرى، ستشتمل على العديد من العروض المميزة والمتنوعة، التي تتوزّع في ‏مختلف أرجاء المملكة.

كما تشهد المملكة أضخم كرنفال ‏في فعالية "الكرنفال الوطني" في الرياض على طريق الأمير تركي الأول بحي حطين، الذي يقع على امتداد أكثر من 2 كيلو متر، ويستمرّ لمدة 3 ‏أيام من 21 إلى 23 سبتمبر.