وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن منفذ حادث السطو من الوافدين، وقد اعترف في التحقيقات بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة أن الرجل الذي تخفى في زي سيدة منقبة استخدم سلاحا غير حقيقي في عملية السطو.

وذكرت الوزارة أنه تم التحفظ على جزء من المبلغ، وإحالة المتهم إلي جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكانت كاميرات المراقبة قد أظهرت سيدة منقبة ترتدي جلبابا أسود، وقد أشهرت مسدسا على موظفين اثنين في بنك الخليج، وطلبت منهما نقودا تحت تهديد السلاح، فسرقتها ولاذت بالفرار.

وأكد بنك الخليج الكويتي في حسابه على "تويتر" وقوع الحادثة، وقال في تغريدة: "يؤكد بنك الخليج حدوث سطو مسلح على أحد أفرعه.. دون وقع أي أضرار للعملاء أو الموظفين".