وذكرت "سكاي نيوز"، السبت، أن الشاب، ريش هامشو، التفت أثناء سيره إلى سيدة تستغيث من داخل سيارتها التي كانت تحاصرها المياه وتتسرب إلى داخلها، في منطقة يوركشاير، شمال شرقي إنجلترا.

واستعان ريش بعصا كان بحوزته لتحطيم نافذة الباب الخلفي من السيارة، لإخراج المرأة العالقة. وبالفعل ساعدها من الخروج من السيارة عبر النافذة بعد أن أزال بقايا الزجاج.

وصور الفيديو شخص قريب، وظهرت المياه وقد غطت نصف جسد الشاب البريطاني، في إشارة تظهر غزارة الأمطار التي رافقت العاصفة "بروناغ".

وقالت إحدى قريباته إنه يساعد الآخرين، من دون تفكير، مؤكدة أنه أصبح "محرجا قليلا" بعد أن أثار الفيديو المنشور للإنقاذ الكثير من الاهتمام حوله.

وقال في تصريحات صحفية "إن الأمر ليس كبيرا كما يروج له البعض"، مضيفا أنه شاهد سيارة تغرق شيئا فشيئا في الماء وبدا أن خلفية السيارة تطفو قبل أن نسمع صوت الصراخ".

وتسببت عاصفة "بروناغ"، وهي الثانية في هذا الموسم، في حدوث فيضانات غزيرة الخميس وتركت مئات من سائقي السيارات الآخرين عالقين في سياراتهم.