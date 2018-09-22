وحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن ركابا وصفوا الرحلة التي كانت قادمة من بروكسل إلى دبلن بأنها "أسوأ رحلة في حياتهم"، وقال أحدهم "كان هناك الكثير من الصراخ والبكاء.. عشنا لحظة رعب حقيقية".

وقال الراكب كيرستن جونغبيرغ: "لحسن حظنا، عرف طاقم الطائرة كيف يتصرف تحت تلك الضغوط واتخذوا الخيارات المناسبة".

ويرصد مقطع فيديو لحظة محاولة هبوط الطائرة على المدرج، لكن الربان لم ينجح بفعل الرياح القوية، قبل أن يقرر التحليق مجددا.

وبعدها بدقائق، هبطت الطائرة بسلام بالرغم من صعوبة المهمة، واعترف أحد عناصر الطاقم بأن "الأمر كان مقلقا ومرعبا".

وعانى مئات الآلاف من المنازل والشركات والبنايات في أيرلندا من فقدان الطاقة بفعل عاصفة "علي"، التي ضربت البلاد، كما توفيت امرأة تبلغ من العمر 50 عاما في غرب البلاد.