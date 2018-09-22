وظهر هذا الفيديو بعد يوم من وفاة شخص في هجوم لسمكة قرش، الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفيديو صوره الصياد، الأحد الماضي، في منطقة كيب كود التي تجتذب أعدادا كبيرة من السياح.

وقال الرجل، الذي صور هذا الفيديو، للوحش البحري العملاق وهو ينقض على طعم الصيد: "كنا نصطاد على متن قارب في ماساتشوستس، وفي وقت التقاط الفيديو، وبينما كنت أقوم بتصوير أخي خرجت سمكة قرش بيضاء كبيرة من مكان ما وأكلت الطُعم".

وتشهد هذه المنطقة نشاطا ملحوظا لأسماك القرش بشكل مثير للقلق، حيث تعرض طالب الهندسة ميديشي لهجوم قرش كبير قبالة كيب كود، في ماساتشوستس.

وأصبح آرثر ميديشي (26 عاما) أول شخص يموت بسبب القرش في ماساتشوستس منذ عام 1936.