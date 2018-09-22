وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي نشرت الفيديو، السبت، أن الرجل ويدعى، غونتر شاكنماير، قفز من طائرة كانت تحلق على ارتفاع 4 آلاف متر.

وجرى توثيق المغامرة عبر كاميرات عدة، كان بعضها داخل الطائرة، وأخرى مثبتة في خوذ المظليين اللذين رافقا شاكنماير في رحلته فوق السحاب، إضافة إلى كاميرا مثبتة في سكوتر الرجل، الأمر الذي أضفى على المغامرة أجواء من الإثارة عبر رصدها من زوايا عدة.

وظل شاكنماير يحلق فوق السحاب لفترة من الوقت، ثم هبط دونها قليلا قبل أن يترك السكوتر ويفتح المظلة التي كانت على ظهره إلى أن استطاع الهبوط بسلام على الأرض.

وسبق للرجل النمساوي أن أجرى في السابق سلسلة من الأعمال المخيفة، مثل القفز عن الجسور الشاهقة، أو السير في الهواء بعد ربطه بأحبال منطاد.