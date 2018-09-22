بعض هذه الكلاب من فصائل جيرمان شيبارد وبيتبول وغولدن ريتريفر، وتم إعدادهم للمراسم بحمامات معطرة يوم الجمعة قبل أن يعلن مكتب الادعاء تقاعدهم في قاعة محاضرات بالعاصمة بوغوتا.

من بين الكلاب المتقاعدة الكلبة "كانيلا"، وهي من فصيلة لابرادور وعمرها 12 عاما ساعدت محققين في الكشف عن 65 مقبرة جماعية تضم رفات ضحايا عنف عسكري، والكلبة "نيغرا" وهي من فصيلة بيتبول، وقد ساعدت في الكشف عن أطنان من الكوكايين أثناء عملها لثماني سنوات في الشرطة.

ويعتزم المسؤولون عرض الكلاب للتبني لدى عائلات ستساعدهم على قضاء فترة التقاعد في سلام.