فقد قام أحد فناني الشارع ويطلق على نفسه "المسيح التشكيلي"، بوضع ما يشبه قضبان السجن على النجمة، وغرد على صفحة الرئيس الأميركي في تويتر بالقول: "اليوم وضعت ترامب خلف القضبان".

والتقطت العدسات رجلا متخفيا في زي أسود وممسكا بالقضبان قبل أن يلصقها على النجمة ويلوذ بالفرار.

وقال الفنان البريطاني، ومقره لوس أنجلوس، إنه استخدم التجفيف السريع وشريط لاصق مزدوج الجوانب لتأمين لصق القضبان، الأربعاء.

واعتبر الفنان المتخفي أنه قام بهذه الفعلة للتعبير عن رغبته في أن يدفع ترامب ثمن تواطئه مع روسيا في انتخابات 2016، إذا ثبت أنه مذنب.

ومع ذلك، فقد تم إطلاق سراح النجمة بإزالة القضبان سريعا من عليها، لكن كثير من السياح شاهدوها والتقطوا صورا لها.

وفي عام 2016، حاصر ذات الفنان نجمة ترامب بجدار طوله 6 بوصات وأسلاك شائكة، احتجاجا على دعوة ترامب لبناء جدار على الحدود الأميركية مع المكسيك.

وفي يوليو، تم استبدال نجمة ترامب بعد أن هاجمها أحد المتظاهرين بفأس وحطمها تماما.



واتهم أوستن كلاي (24 عاما) بالتخريب، لكنه نفى الاتهامات الموجهة له، بينما يواجه غرامة قدرها 10 آلاف دولار وحكم بالسجن لثلاث سنوات في حالة إدانته.

وصوت مجلس مدينة هوليوود بالإجماع على إزالة نجمة ترامب في أغسطس، لكن لم يتخذ إجراء حتى الآن.

وكانت النجمة قد وضعت عام 2007، تكريما لعمل ترامب في مسابقة ملكة جمال الكون، لكنها تحملت الكثير من غضب المتظاهرين ضد ترامب بعد توليه الرئاسة.