وقال موقع "هوليوود لايف" إن الأمير هاري أحرج بسبب امرأة محجبة كانت ترتدي لباسا طويلا أسودا وتضع حجابا على رأسها، مشيرا إلى أن هذه السيدة هي زهيرة غاسوالا، رئيسة جمعية "Hubb Community Kitchen".

وأظهر مقطع فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع، لحظة تقدّم الأمير هاري لإلقاء التحية على غاسوالا، حيث كانت زوجته تقدّمها إليه.

وحين أراد الأمير تقبيل المرأة على خدها في إشارة منه إلى أنه سعيد بمعرفتها، كما هو متعارف عليه في الغرب، تراجعت غاسوالا إلى الوراء، ومدّت له يدها متردّدة، إلا أنه أصر على ذلك، الأمر الذي جعله "يقبّل الهواء" 3 مرات في لقطة مثيرة.

وقال معلّقون على موقع تويتر إن الأمير هاري كان يدرك أنه لا يتوجب عليه مصافحة أو تقبيل المرأة المسلمة، الأمر الذي جعله "يتظاهر" بتقبيلها عن بعد بشكل طريف.