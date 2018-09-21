وذكر نيك سترايب، من مكتب الإحصاءات "على الرغم من أن أوليفر وأوليفيا بقيا أسماء الأطفال الأكثر شعبية، إلا أنه حدثت بعض التغييرات في قائمة العشرة الأوائل".

وكانت أوليفيا وأميليا وإيسلا وآفا وإيميلي من الأسماء الخمسة الأولى للفتيات في عام 2017، فيما خرجت سارة من قائمة أفضل 100 اسم، منذ أن بدأت السجلات في عام 1904.

فيما كان أوليفر وهاري وجورج ونوح وجاك أكثر الأسماء شعبية للأولاد في البلاد، بينما تبوأ اسم "محمد" صدارة الترتيب في كل من العاصمة البريطانية ويوركشاير ويست ميدلاندز وهامبر.

وكان بإمكان اسم "محمد" أن يتصدر ترتيب الأسماء الأكثر شعبية في البلاد كلها، إلا أن اختلاف طريقة كتابته أضاع عليه هذه الفرصة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن اسم محمد يكتب بأكثر من طريقة في بريطانيا: (Mohamed) و (Muhammad) و (Muhammed).