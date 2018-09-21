وأوضح المشرف علي إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، شعبان عبدالجواد، أن مصر نجحت في استرداد قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، بعد وقف بيعها من أحد صالات المزادات بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وأشار إلي أنها ستصل مصر، خلال أيّام، حيث ستضعها وزارة الآثار في مكانها الأصلي بمعبد الكرنك.

ووصف عبد الجواد القطعة الأثرية المستردة بأنها منحوتة من الحجر، عليها خرطوش الملك أمنحتب الأول، وكانت معروضة في المتحف المفتوح داخل معبد الكرنك، إلى أن وسرقت وهربت من مصر بطريقة غير شرعية.

وتولي وزارتا الخارجية والآثار في مصر اهتماما كبيرا بملف استعادة الآثار المصرية المُهربة إلى الخارج حفاظا على التراث الثقافي والحضاري لمصر بوجه خاص، والتراث الإنساني بوجه عام.