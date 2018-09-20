ورفعت المنقبة، التي كانت ترتدي جلبابا أسود وتغطي وجهها بالكامل، مسدسا على موظفين اثنين في بنك الخليج، وطلبت منهما نقودا تحت تهديد السلاح، فسرقتها ولاذت بالفرار.

وأكد بنك الخليج الكويتي في حسابه على تويتر وقوع الحادثة، وقال في تغريدة: "يؤكد بنك الخليج حدوث سطو مسلح على أحد أفرعه.. دون وقع أي أضرار للعملاء أو الموظفين".

وأضاف البنك في تغريدته أنه "قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا وإحالة القضية إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية"، موجها شكره للوزارة والجهات الأمنية على "سرعة الاستجابة".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت العملية من تنفيذ امرأة بالفعل، أم رجل يرتدي النقاب لإخفاء ملامحه.