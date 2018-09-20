وبحسب صحيفة "تلغراف" فإن رجال الإطفاء كانوا يحاولون أن يسيطروا على النار في منطقة برية بمقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد.

وحاول رجال الإطفاء أن يقوموا بسحب خرطوم من ثلاثين مترا جرى حتى يستخدموه في الإخماد، لكن قوة الإعصار الناري تمكنت من جذبه وإذابته وسط اللهب.

ويلجأ رجال الإطفاء إلى خرطوم الحريق الذي يتميز بضغطه العالي لأجل السيطرة على الحريق سواء باستخدام المياه أو مواد أخرى تحد من اللهب مثل الرغوة.

واشتد الإعصار الناري بوجه رجال الإطفاء إلى حد بلوغ ستين مترا كاملة من الطول ولم يظهر بشكل واضح في مقطع الفيديو بسبب الدخان الذي تصاعد من الموقع.

وأتت النيران على 1.3 مليون هكتار خلال الأشهر الأخيرة في مقاطعة كولومبيا البريطانية من جراء نشوب عدد من الحرائق البرية.

وأعلنت الحكومة المحلية في المقاطعة حالة طوارئ الشهر الماضي، وشارك خبراء إطفاء من عدة للمساعدة على إنهاء الكارثة.