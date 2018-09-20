وعمد السائق إلى توثيق فعلته من خلال تصوير الحاثة، ويظهر صوته في الفيديو، وهو يصرخ" نعامات لعينة"، ثم يبدأ بعد الحيوانات المسكينة التي يدهسها، قائلا: "واحد، اثنان، ثلاثة..".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" كان بالإمكان سماع الضحك الهستيري للسائق، بينما يقود سيارته بسرعة تزيد عن 120 كلم في الساعة ليدهس ما لا يقل عن 10 طيور.

وتعبيرا عن فخره بما قام به سارع إلى نشر الفيديو على موقع فيسبوك ليحظى بآلاف المشاهدات في وقت قياسي، وكان آخر ما ختم به المقطع المصور قوله وهو يوجه الكاميرا إلى وجهه "هذا أمر رائع".

ولا يعرف مكان وتاريخ تصوير الفيديو، غير أن جمعية تعنى بالبيئة وحقوق الحيوان أعربت عن صدمتها الكبيرة إزاء الواقعة، وأشارت إلى أن موظفيها يفحصون اللقطات لتحديد متى وأين جرى تصوير الفيديو.

وقال أحد الذين شاركوا الفيديو على مواقع التواصل لصحيفة "ديلي ميل أستراليا": آمل أن يعتقل هذا الرجل في أسرع وقت لينال جزاءه أمام العدالة"، فيما وصف آخر السائق المتوحش بأنه " واحد من حثالة الأرض".