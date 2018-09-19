وتوفي راتب في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، وشيعت جنازته بعد صلاة الظهر من الجامع الأزهر، بحضور أفراد عائلته وممثلين عن وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية وعدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وكان في مقدمة المشيعين الفنانون محمد صبحي وعزت العلايلي وسلوى محمد علي ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وتعرض الفنان الراحل لأزمة صحية قبل بضعة شهور أثرت على أحباله الصوتية، وسافر إلى فرنسا لتلقي العلاج قبل أن يعود إلى مصر في أغسطس الماضي.

وكان أول عمل يشارك فيه راتب فيلم (أنا الشرق) من بطولة الممثلة الفرنسية كلود جودار وجورج أبيض وحسين رياض وتوفيق الدقن.

وساعده إتقان اللغات الأجنبية على المشاركة ببعض الأفلام العالمية مثل "لورانس العرب" عام 1962، كما شارك بالأداء الصوتي في فيلم "عمر المختار".

وكان فيلم "الصعود إلى الهاوية" الذي قدمه عام 1978 نقطة تحول في مشواره السينمائي، وحصل على جائزة أفضل دور ثان عن الفيلم وسلمها له الرئيس الراحل أنور السادات.

ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها (قاهر الزمن) و(البداية) و(ولا عزاء للسيدات) و(الكيف) و(حب في الزنزانة) و(كش ملك) و(طيورالظلام).

كما قدم العديد من المسلسلات مثل (رحلة المليون) و(الزوجة أول من يعلم) و(أحلام الفتى الطائر) و(الراية البيضاء) و(يوميات ونيس) و(شمس) و(حارة اليهود).

وكان آخر ظهور فني له في مسلسل (بالحجم العائلي) الذي ظهر فيه ضيف شرف مع الممثلين يحيى الفخراني وميرفت أمين، وعُرض في شهر رمضان الماضي.