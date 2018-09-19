وشاركت شيارا بوردي البالغة من العمر 18 عاما في المسابقة بالرغم من وقوفها على ساق صناعية منذ 5 أعوام حين فقدت عضوا من جسمها في حادث مروري.

ولم تمر مشاركة الحسناء دون جدل، ففي الوقت الذي أشاد معجبون بشجاعة الشابة التي وثقت في نفسها وخاضت غمار التحدي، قال منتقدون إن بوردي تستغل "مشكلتها" حتى تنال اللقب عن طريق التعاطف.

ورفضت بوردي التي تأهلت رفقة مشاركتين اثنتين ما قيل عن سعيها إلى التعاطف، وقالت في كلمة مؤثرة "صحيح أني أفتقد ساقا، لكنكم تفتقرون إلى القلب والعقل".

وأوضحت المشاركة المنحدرة من إقليم كارتينيا وسط البلاد أنها حرصت على المشاركة حتى تؤكد انتصار "إرادة الحياة".

وأشارت إلى أنها لا تسعى إلى التتويج بالمسابقة، لكن عددا من المشجعين اعتبروا بوردي جديرة بالتتويج فهي حسنة الوجه والقوام وأظهرت قدرا عاليا من الثقة في النفس والتحدي، والجمال لا يمكن أن يختزل في عضو مبتور بحسب قولهم.