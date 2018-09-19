وقال رافي شانكار وزير القانون الاتحادي،في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء أقر الأمر التنفيذي، لأن هذه الممارسة استمرت رغم صدور حكم قضائي بمنعها.

وكانت المحكمة العليا حظرت "الطلاق بالثلاث" العام الماضي، إلا أن حكومة مودي تريد أن تجعلها تهمة تحمل عقوبة السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات، دون إمكانية الخروج بكفالة في أعقاب احتجاجات من مسلمات.

وقضت المحكمة في أغسطس من العام الماضي بعدم دستورية قانون يسمح للرجل بتطليق زوجته شفهيا بنطق "أنت طالق" ثلاثا، فيما تحاول الحكومة سن تشريع "يحظر تماما" هذا الإجراء.

وقال مودي الشهر الماضي في كلمته بمناسبة يوم الاستقلال إنه"لن يهدأ لحين إنصافهن"، في إشارة إلى النساء.