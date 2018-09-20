وقال قائد شرطة مقاطعة سوفولك كاميرون مايكل إن رجلا يدعى أليبرتي (45 عاما) من لونغ آيلاند، هدد الطفل بالذهاب إلى منزله أو مدرسته لقتله، بحسب صحيفة "ديلي ميل".



وكان الطفل قد لعب فورتنايت مع ذلك الرجل لعدة أشهر، الذي لم يستسيغ أن يهزمه صبي صغير.



وأبلغت أسرة الطفل الشرطة بالتهديد، التي نشرت بعض العناصر حول المدرسة، معتبرة أن ما قاله الرجل يعد تهديدا للمدرسة بأكلمها.

وجرى الإفراج عن إلبيرتي بكفالة قدرها 2500 دولار بانتظار تحديد موعد لمحاكمته، مع تحذير له بعدم التعرض للطفل.

وقد طالب قائد الشرطة الآباء بضرورة مراقبة أطفالهم حتى يكونوا على بينة من هوية الأشخاص الذين يلعبون معهم عبر الإنترنت.