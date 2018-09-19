وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن الشاب، واسمه زياد، زيّن محيط منزل حبيبته رحاب بكميات كبيرة من البالونات الملونة، بالإضافة إلى صور كبيرة تجمع الحبيبين في مناسبات عدة، غير أن الصحيفة لم تذكر مكان أو تاريخ الواقعة الطريفة.

وبعد أن أنهى زياد تزيين محيط المنزل بالصور والبالونات، قرر أن يصعد بواسطة سلم كهربائي إلى الطابق الذي تسكن فيه رحاب ليطلب يدها عبر إحدى نوافذ المنزل في الساعة الرابعة فجراً، وسط صيحات وتهليلات عدد من أصدقائه، والمارة فى الشارع.

وفور وصوله إلى النافذة قدم الشاب العاشق باقة ورد لخطيبته، إلا أن أصدقاءه دعوه لكى ينزلها معه عبر السلم الذى صعد به، فبادر إلى تحقيق رغبتهم لينزل رفقة رحاب.