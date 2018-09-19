ونعى الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب منصور: "إن رحيل خيري منصور خسارة كبيرة للأدب وللصحافة والثقافة العربية بشكل عام، فقد ظل صادقا متمسكا بمبادئه ووفيا لقناعاته حتى لحظة رحيله، كما عبر عن القضية الفلسطينية التي أثرت على قصائده وعلى إنتاجه الأدبي والنقدي والثقافي".

ولد منصور في قرية دير الغصون الواقعة قرب طولكرم عام 1945، وأكمل دراسته الثانوية في الضفة الغربية قبل أن يلتحق بالجامعة في العاصمة المصرية القاهرة.

من أبرز دواوينه الشعرية (غزلان الدم) و (لا مراثي للنائم الجميل) و(ظلال) و(الكتابة بالقدمين).

ومن أبرز مؤلفاته النقدية (الكف والمخرز) وهي دراسة في الأدب الفلسطيني بعد عام 1967 في الضفة والقطاع و(أبواب ومرايا: مقالات في حداثة الشعر) و(تجارب في القراءة).