وكان مادورو قد تذوق وجبة الطاهي التركي غوكشيه خلال توقفه بتركيا لمدة ساعتين، وذلك خلال رحلة عودته من الصين، التي زارها أملا في الحصول على استثمارات تنعش اقتصاد بلاده المنهار.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الرئيس الفنزويلي برفقة زوجته سيليا، وهما يتذوقان شريحة لحم أعدها صاحب حركة "رشة الملح" التي حققت شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.



كذلك ظهر مادورو وهو يدخن "سيجارا"، في الوقت الذي يعاني فيه شعبه من الفقر، إذ تشير إحصاءات الأمم المتحدة، إلى مغادرة حوالي 3.2 مليون فنزويلي بلادهم خلال السنوات القليلة الأخيرة، هربا من الفقر الذي أطل على البلاد بعد انهيار العملة.

واستغلت المعارضة الفنزويلية الفيديو في شن هجوم على الرئيس، واصفة إياه بـ "المنفصل عن الواقع"، وبأنه "يعيش كما لو أن البلاد لا تمر بأزمة اقتصادية خانقة".

وهاجم زعيم المعارضة والرئيس السابق للكونغرس الفنزويلي خوليو بورخيس، الرئيس مادورو، قائلا في تغريدة على تويتر: "بينما يعاني الشعب الفنزويلي ويموتون جوعا، يستمتع مادورو وسيليا بقضاء وقتهم في واحد من أغلى المطاعم في العالم، مستغلين أموال سرقوها من المواطنين".

وكانت دراسة أكاديمية نشرت في شهر فبراير الماضي قد أشارت إلى أن نحو ثلثي الفنزويليين قد خسروا ما يقارب 11 كيلوغراما من وزنهم في العام الماضي، وبأن 87 في المائة من المواطنين يعيشون في فقر.