وكان الشخص المحظوظ براد ريتش يركز عدسته على أسراب الطائر الذي يعيش قرب السواحل ويتغذى على الأسماك، لكنه فوجئ وأصدقاؤه داخل القارب بالصدفة البحتة بسرب آخر لحيتان يخرج إلى سطح الماء، لنفث الرذاذ بالطريقة المعتادة للحيوان الضخم.

وتسبب ظهور الحيتان المفاجئ في حالة من الدهشة الممزوجة بالخوف لركاب القارب، والهياج للطيور التي بدأت تتحرك بشكل أسرع من المعتاد.

ورغم مهابة الموقف بسبب دنو الحيتان من القارب واحتمالية وضع الركاب في مأزق، تحلى ريتش بالشجاعة الكافية ولم يتوقف عن تصوير السرب الفريد.

ولحسن حظ الجميع مر المشهد بسلام دون تعرض أحد من ركاب القارب لأذى.

ولا تهاجم الحيتان عادة السفن أو القوارب، لكن وجودها بالقرب منها قد يعرضها للخطر، لا سيما في حالة صغر حجم القوارب مقارنة مع حجم الحيوان الثديي الضخم.