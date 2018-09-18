وظهرت الطائرة وهي رابضة على أرضية مصنع "إيفريت" التابع للشركة في ولاية واشنطن في الولايات المتحدة، بعد الانتهاء من تجميعها، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وستكون الطائرة الأولى من نوعها على موعد مع سلسلة من الاختبارات تستمر لعام كامل في مبنى مجاور، ولن يكون بمقدورها التحليق في الأجواء قبل التأكد من كفاءتها بشكل كامل.

وتقول بوينغ إن الطائرة 777X أكبر طائرة نفاثة ذات محركين في العالم وأكثرها كفاءة، إذ إنها تستهلك وقودا أقل بنسبة 12 بالمئة، فضلا عن انخفاض تكاليفها التشغيلية بنسبة 10 بالمئة.

ومن مميزات الطائرة الجديدة أن أطراف أجنحتها قابلة للطي، وتعتزم الشركة بناء نسختين منها، الأولى (8-777) بتكلفة 360.5 مليون دولار، والثانية (9-777) بتكلفة 388.7 مليون دولار.

وستكون النسخة الأولى قادرة على استيعاب ما بين 350 و375 مسافرا، في حين يمكن للنسخة الثانية أن تحمل ما بين 400 و425 راكبا. وتحمل طائرات 777 الحالية ما بين 300 و370 راكبا.