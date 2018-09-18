وتعرضت إيما لويز هيغينسون (35 عاما) للاعتداء من قبل ديكلان تايرون مارشال (27 عاما) بينما كانت تقضي عطلة الأسبوع الماضي في منتجع مارماريس بمقاطعة موغلا.

واعتقلت الشرطة التركية مارشال في وقت لاحق في فندق ووجهت له تهم الاعتداء والاغتصاب، بحسب صحيفة "حرييت".

وعقب الاعتداء ، قالت هيغينسون لوسائل إعلام محلية: "حتى أمي وأختي لم تتمكنا من التعرف إلي، ووصفت الرجل المعتدي بأنه "وحش".

وتابعت: "التقيته في ملهى ليلي. أخبرته أنه يستطيع النوم على الأريكة في شقتي لأنه أخبرني أنه ليس لديه مكان يذهب إليه، مضيفة: "لقد اعتدى علي جنسيا بينما كنت نائمة".

وأوضحت المرأة أنها لا تستطيع العودة إلى بريطانيا، لأن الأطباء الأتراك حذروها من أن وضعها الصحي حرج، وتحتاج تلقي العلاج لفترة طويلة.