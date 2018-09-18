وشارك 10 مشغلين من الولايات المتحدة وهولندا وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى في الجولة الأخيرة للبطولة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، عقب صعودهم في تصفيات من 6 جولات مؤهلة أقيمت في الولايات المتحدة وأوروبا.

وحضر نحو أربعة آلاف متفرج انبهروا بما شاهدوه في الدورة النهائية للسباق التي نُظمت بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

ولم يشارك أي متسابق سعودي في الجولة النهائية، لكن الآمال كبيرة في أن يسهم الحدث في تعزيز الوعي بشأن الطائرات المسيرة في المنطقة.

وقال نيكولاس هوربازفيسكي، المدير التنفيذي لسباقات الدرونز "لنا جمهور عريض في السعودية.. سألنا متى نحضر السباق إلى المملكة... ومن هنا طلبنا من الاتحاد السيبراني في السعودية المسؤول عن كل الطائرات المسيرة، واشتركنا معه في جلب السباق إلى جدة في ليلة مبهرة ومذهلة ومفعمة بالحيوية".

وقال المتسابق مبارك الجميلي، الفائز مرتين في بطولة تحدي الدرونز السعودي "الكثير من الشباب مهتمون ويحبون الدخول في هذا المجال لأن هذا هو المستقبل، درونز هو المستقبل، تستخدم لأكثر من استخدام ليس فقط للسباق، أو الإنقاذ، أو المراقبة، أو الأمن، بل تستخدم في كل شيء ممكن حتى توصيل طلبات، يوصلون بيتزا فيها بشكل عادي".

وأبلغ هوربازفيسكي وسائل إعلام سعودية أن إدارة سباقات الدرونز ستعمل بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز على تطوير المواهب الشبابية في مجال الطائرات المسيرة.