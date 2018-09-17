وحققت سلسلة فروع المتحف نموا سريعا منذ افتتاح أول صالاته في العاصمة الكرواتية عام 2015، لتتبعها سريعا افتتاح 6 متاحف أخرى.

ويحتضن المتحف أكثر من 80 معروضاً بعدة أشكال وأحجام يختلف تأثيرها بين البصري والحسي.

ومن أبرز المعروضات في فرع دبي، "نفق الدوّامة"، وهو عبارة عن أسطوانة دوّارة تخدع مَن يمر عبرها، مثيرةً الوهم بأن الأرضية غير ثابتة؛ وغرفة تحدّي الجاذبية المائلة، حيث يبدو زوارها أصغر أو أكبر حجماً بحسب موقعهم ضمن الغرفة.

وبإمكان الزائرين لمس المعروضات والتقاط قدر ما يشاؤون من الصور أثناء زيارتهم التي يعيشون خلالها تجارب بصرية حسية ذات طابع تثقيفي.