ولاحظ الركاب، الذين كانوا بانتظار طائراتهم في مطار دانيال روموالديز الزواحب في المحطة الرئيسية بالمطار.

وأثارت الثعبان وهو من نوع "ثعبان الجرذ الأسود" حالة من الذعر لدى المسافرين الذين يمرون عبر المحطة.

وعلى الرغم من أن نوع الثعبان ليس ساما، إلا أن ذلك لا يقلل من الرعب لدى رؤيته متعرجا تحت المقاعد وعبر الأرضية.

وقال المسافر ليون أنوفر لصحيفة "الميرور" البريطانية: "لم أكن أصدق أن هناك ثعبانا في المطار. هذا ليس ما نتوقعه".

وأضاف: "الكثير من الناس شعروا بالخوف. كان الأمر مثيرا للغاية ، ولكنه كان مضحكا أيضا".

واستخدم أمن المطار قطبا طويلا لاحتجاز الثعبان قبل وضعه في كيس، وأفادت التقارير بأنه تم إطلاق سراح الثعبان لاحقا في البرية.

وقال مسؤول أمني بالمطار إن "الثعبان لم يتعرض للأذى، وهو الآن في مأمن".

وأضاف: "لا نعرف كيف تجاوز الأمن"، مؤكدا أنه رغم الجلبة التي نجمت عن وجود الثعبان في أرضية صالة المطار، فإن حركة الطيران لم تتأثر، بينما لم يتعرض أي مسافر لأذى.