وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البيريطانية، ذهب بواني شانكار ناندا (37 عاما) إلى أحد الكهنة بمعبد في قرية فاغاموندا بمنطقة كاندمال في ولاية أوديشا الهندية، حيث يعاني من إعاقة في المشي منذ صغره.

ورأى الكاهن أن طقوس السحر الأسود ستكون أنسب طريقة لعلاج إعاقة الرجل نهائيا.

وأظهر مقطع فيديو قصير الطقوس، التي استعان بها الكاهن، حيث قام بتعليق ناندا من رجليه لتتدلى رأسه، بمواجهة إناء فيه جمر ونار.

وأخذ الكاهن في صب "الزبدة" على النار كي تشتعل، بينما يردد بعد الطلاسم فيما عزفت بعض الموسيقى.

وارتفعت النيران فجأة إلى جسد ناندا، قبل أن يسقط في النار ويهرع الكاهن ومساعده لإنقاذه.

وسارع السكان المحليون والأقارب بنقل ناندا إلى المستشفى القريب، حيث أسفرت حلقة السحر الأسود عن حروق خطيرة في جسد الشاب.

وفوجئ الأطباء في المستشفى بإصابات الحروق ونصحوا ناندا وأفراد عائلته بعدم الاعتقاد في مثل هذا النوع من السحر الأسود أو المعتقدات العمياء لإنه كان على وشك الموت حرقا.

كما اقترح الطبيب على ناندا التوجه إلى الأطباء لعلاج إعاقته بدلا من السحر الأسود، لكن يتعين عليه أيضا أن يتلقى علاجا للحروق التي ألمت به.