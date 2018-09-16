ونقل موقع "ماني" عن خبراء في السفر الجوي بعض النصائح، التي قد تقوي حظوظك في ترقية رحلتك والاستفادة من بعض الترف:

1- الوصول المبكر: الوصول إلى البوابة بشكل مبكر يمكن أن يمنحك فرصة الحصول على الترقية، حيث أن هذا الأمر يعطيك ويعطي طاقم الطائرة فرص بحث الخيارات المتاحة.

2- الهدوء واللطافة: يتفق خبراء السفر على أن التعامل مع الموظفين في البوابات أو أطقم الطائرات دائما ما يكون سيئا. خروجك عن المألوف والتعامل بهدوء ولطافة قد يجعل الموظف ودودا معك.

3- الرحلة المرنة: الحصول على مقعد في رحلة مختلفة قد يكون مفتاحا للحصول على ترقية، حيث ينصح بالتوجه بأدب إلى مضيف الرحلة واستئذانهم للانتقال إلى الرحلة الأخرى.

4- كن مستعدا لصرف بعض الأموال: قبل وقت قصير من الإقلاع، قد تكلفك الترقية حوالي 75 دولار إضافية، لذلك ينصح بطلب الترقية قبل يوم أو يومين من موعد الرحلة.

5- ملابس أنيقة: ينصح الخبراء أيضا بأن يرتدي المسافر ملابس أنيقة كما لو أنه معتاد على السفر في الدرجة الأولى، قائلين: "إذا قاموا بترقية شخص معين، فإنهم لن يختاروا بالتأكيد شخصا بمظهر غير لائق".

6- السفر وحيدا: لن يختار طاقم الشركة مجموعة مكونة من شخصين أو 3 لترقية رحلتهم. غالبا ما يسقط الاختيار على "المسافر الوحيد".