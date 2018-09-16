وقالت تقارير إعلامية محلية إنه تم العثور على خوان ديفيد أورتيز (35 عاما)، والذي يعمل في حرس الحدود منذ عقد من الزمن، مختبئا في ساحة انتظار لاريدو بعدما هربت امرأة تزعم أنه كان قد اختطفها وأبلغت هيئة انفاذ القانون.

وقال مارتن كويلار رئيس الشرطة في مقاطعة ويب في بيان "شعرنا أن جهودنا أسفرت عن جمع أدلة قوية ضد هذا القاتل. مجتمعنا آمن من هذا القاتل".

وفي وقت لاحق قال إسيدرو ألانيز ممثل الادعاء في مقاطعة ويب في تغريدة أنه تم توجيه أربع تهم بالقتل والاعتداء والاحتجاز بشكل غير قانوني لأورتيز .

ولم يتضح ما إذا كان أورتيز قام بتوكيل محام أو ما إذا كانت كفالة قد حددت له.

ولم يتم الكشف على الفور عن أسماء الأربع ضحايا. وتشير تقارير إعلامية محلية في لاريدو الواقعة على بعد 240 كيلومترا جنوب غرب سان أنطونيو إلى أن الأربع نساء كن من فتيات الليل.