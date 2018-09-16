وكانت سلطات هذه المستعمرة البرتغالية السابقة، واجهت انتقادات حادة العام الماضي لتقصيرها في الاستعداد لمواجهة الإعصار "هاتو" الذي أسفر عن سقوط 12 قتيلا وسبب أضرارا مادية كبيرة.

وأعلنت سلطات ماكاو في بيان مساء السبت أن قرار إغلاق الكازينوهات الـ 42 في المدينة اتخذ بموافقة الشركات المشغلة لها. وقالت الحكومة إن "تعليق عمليات الكازينوهات إجراء لضمان أمن موظفيها وزوارها والسكان".

وكانت المدينة التي تزدحم بالسياح عادة، شبه مقفرة صباح الأحد.

وقام عدد من التجار بتكديس أكياس الرمل أمام محلاتهم التجارية وحماية واجهاتها بألوح من الخشب.

وكان الإعصار هاتو الذي ضرب المنطقة في أغسطس 2017 أدى إلى استقالة مدير إدارة الأرصاد الجوية وصدور إعلان اعتذار عن رئيس الحكومة ونشر الجيش الصيني للمساعدة في عمليات الإغاثة.

وهذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي واسع هي المكان الوحيد في الصين الذي يسمح فيه بالقمار، وينفق فيها الصينيون الأثرياء مبالغ كبيرة.

وواجهت العاصمة العالمية للكازينوهات التي تتقدم بفارق كبير على الأميركية لاس فيغاس في رقم الأعمال، حملة قامت بها السلطات الصينية لمكافحة الفساد.

وتفاقمت الأزمة مع تباطؤ الاقتصاد الصيني.