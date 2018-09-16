ونعى رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ الإعلامي الراحل، وكتب في حسابه بموقع "تويتر": "نسأل الله أن يتغمد الأخ خالد قاضي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. صادق العزاء لأسرته ولنا جميعا".



كما قال آل الشيخ، في تغريدة نشرها اليوم الأحد، إن الهيئة العامة للرياضة ستقدم مبلغ نصف مليون ريال (نحو 135 ألف دولار) لعائلة الإعلامي الشهير.



وقال في تغريدة أخرى إن الهيئة ستجري أيضاً سحباً على سيارة من نوع "جيب لكزس" بين جمهور مباراة الأهلي والحزم المقبلة بهدف تحفيز أكبر عدد على الحضور للملعب، إذ قررت الهيئة تقديم دخل المباراة لعائلة قاضي أيضاً.



وامتدت مسيرة قاضي على مدار أربعة عقود تقريباً، حقق خلالها شهرة واسعة لدى عشاق الرياضة في السعودية وجمهور كرة القدم على وجه الخصوص.

وفي مقطع فيديو متداوَل للفقيد، قبل رحلية طلب من الجميع الدعاء، وقال بصوت أنهكه المرض: "الله يكرمكم ادعوا لي، لا تحرموني من دعواتكم، الله يبارك فيكم. وتحياتي للجميع".



وأضاف بتفاؤل: "كل يوم أحسن من الذي قبله إن شاء الله. وشكرًا لكل من دعا لي، ولكل من سأل عني"، وفقا لموقع "سبق".