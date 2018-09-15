ويتوقع أن يحقق الآيس الكريم الجديد الذي يأتي مغطى بالشوكولا مع قطع اللوز أو دونها حسب الرغبة، انتشارا واسعا بين صفوف النباتيين، من كارهي تناول البروتين الحيواني بكافة أشكاله.

ويتم تحضير الشكولا النباتية من بذور الكاكاو، دون إضافة أي من أنوع الحليب.

ولكسب ثقة المستهلكين، حصلت الشركة على شهادة من الاتحاد الأوروبي للنباتيين، لإثبات خلو منتجها من البروتين الحيواني، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعبّرت روابط النباتيين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادتها بالمنتج الجديد، وبشرت أعضاءها أن بإمكانهم الآن الاستمتاع بتناول الآيس كريم.