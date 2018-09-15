وتصاعدت ألسنة اللهب من جراء الانفجار بسرعة كبيرة، قبل أن يتمكن أحد الموجودين في الصالون من إخمادها بوسادة.

وكان المرأة تضع طفلها الرضيع في حضنها لحظة انفجار الهاتف بجانبها، ولحسن الحظ لم يصابا بأي أذى في الحادث الذي وقع بصالون للتجميل فى شانغراو جنوبي الصين.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن المرأة قولها إنها وضعت هاتفها بجانبها في حقيبة يدها بعد اللعب به لفترة من الوقت، وأضافت: "فجأة اشتعلت فيه النيران".

وذكرت تقارير أن الهاتف الذي انفجر هو من نوع سامسونغ، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهاتف قد خضع لأي إصلاحات غير مصرح بها.

وغالبا ما تكون انفجارات الهواتف الذكية ناتجة عن توصيلها بكابلات بشكل خاطئ، أو إصلاحها لدى جهات غير مصرح بها أو بسبب أضرار خارجية.