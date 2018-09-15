وبدت الطفلة الرضيعة، وتدعى "كاسيا"، مستمتعة للغاية وهي تتقلب على ظهرها وبطنها بين الفينة والأخرى وتحرك قدميها وذراعيها في حوض السباحة بولاية فلوريدا الأميركية، بمفردها ومن دون مساعدة من أحد.

وقالت غريس فانيلي، والدة الطفلة كاسيا، إنها تحث أولادها على النزول إلى حوض السباحة في سن مبكرة لكي تعودهم على كسب الثقة بأنفسهم ولتعلم السباحة أيضا.

وبعد أن استعرضت كاسيا مهاراتها في السباحة تمكنت من الوصول إلى الدرج المؤدي للخروج من الحوض بسهولة، ووقفت على حافته وهي تبتسم.

وقالت غريس إن ابنتها الكبرى، التي تبلغ 3 سنوات حاليا، أتقنت السباحة وهي في سن تسعة أشهر فقط، ونصحت الأمهات بأن يبدأن في تعليم أبنائهن السباحة عند بلوغهم ستة أشهر من العمر.