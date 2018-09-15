وأطلق لين بيتمان حملة من أجل تمويل رحلته من جاكسونفيل في ولاية فلوريدا إلى ولاية نورث كارولاينا، وتمكن من جمع أكثر من 600 دولار أميركي لرحلته في أقل من ساعة.

وقاد بيتمان سيارته من فلوريدا إلى نورث كارولاينا ليقف في وجه إعصار فلورانس من دون ملابس تقريبا وهو حافي القدمين يحمل علما أميركيا، في تحد أثار دهشة الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصد الفيديو الذي نشر للرجل وهو يتحدى الإعصار، 119 ألف مشاهدة في ساعات قليلة، وتنوعت تعليقات المشاهدين بين مستهجن ومندهش ومعجب بما فعله الرجل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها بيتمان في وجه الأعاصير، فقد سبق أن كرر الفعل ذاته ووقف في وجه إعصاري ماثيو وإيرما اللذين ضربا السواحل الأميركية خلال السنوات القليلة الماضية.